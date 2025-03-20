火炭星凱．堤岸入伙2年首現銀主盤　一房469萬推拍、低四年前42%

部分業主遭銀主沒收單位，屋苑出現首宗銀主盤個案。火炭新盤星凱．堤岸一伙一房銀主盤，最新開價469萬元推出拍賣，呎價約13,477元。單位於2021年買入，2023年底才正式交樓，現開價較4年前買入價低出341萬元或42%。



忠誠拍賣表示，該單位為火炭星凱．堤岸5座中層E室，實用面積約348平方呎，屬一房間隔。據悉，由於業主破產，單位近日遭銀行沒收並推出市場拍賣，開價469萬元，折合呎價約13,477元。

↓↓星凱．堤岸5座中層E室↓↓

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樓齡不足2年、單位大幅貶值4成

代理指，屋苑於2023年底落成，樓齡不足兩年，是次單位屬屋苑首個銀主盤。圖片可見，單位狀況新淨，睡房配備基本家具，可隨時入住。

原業主於2021年10月以約810萬元一手買入單位，持貨4年，按最新推拍價計，單位期内大幅貶值341萬元或42%。