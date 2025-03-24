紀惠湯文亮7979萬沽灣仔自用商廈總部 新買家公司名義入市
撰文：黃祐樺
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近年寫字樓空置高企，紀惠集團早前以7,979.04萬元沽出位於灣仔新銀集團中心26樓全層集團總部，新買家以公司名義入市。值得留意，該買家公司董事姓黃，在入市前四個月才開公司。
由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，3月初以7,979.04萬元沽出灣仔新銀集團中心26樓全層，呎價僅約1.08萬元，為該廈過去十多年新低水平。據知，新買家以「創隆置業有限公司」名義入市，其董事及股東皆姓黃。
值得留意的是，該間公司的成立日期為2024年11月8日，即於入市前四個月才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。
5年前紀惠增持20樓全層 呎價1.81萬
據知，紀惠集團在2003年以僅1,880萬元買入新銀集團中心26樓全層，其後在2007年改為自用作集團總部，至今使用長達18年。
翻查資料，紀惠集團在2020年8月份，斥資1.34億元買入新銀集團中心20樓全層連2個車位，面積約7,388方呎，成交呎價約18,138元，作價較當時市價低近兩成。
若以最新沽出的26樓全層呎價10,800元，比較5年前增持的20樓，最新成交呎價急插40%。
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