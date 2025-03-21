内地專才1060萬買西半山一房　業主一手買入12年、仍帳蝕兩成

樓價從高位回落，部分早年買入單位的業主仍要蝕讓離場。西半山No.1加冕臺一伙一房單位最新以1,060萬元沽出，呎價26,434元。原業主於13年前一手買入單位，帳面仍要大幅蝕讓306.48萬元離場，單位貶值超過兩成。



利嘉閣首席聯席董事張嘉榮表示，上述單位為No.1加冕臺高層A室，實用面積401平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，望開揚海景。單位早前推出市場放售，最新成功獲內地優才以1,060萬元承接，折合呎價26,434元。

買入12年仍蝕逾三球

資料顯示，屋苑近年二手成交不多，共錄得約6宗成交。對上一宗同類成交為高層A室，面積間隔相同，於去年5月以1,000萬元沽出，即是次單位造價較去年同類高出60萬元或6%

原業主於2012年9月約1,366.48萬元一手購入單位，持貨約13年轉手，帳面需虧損306.48萬元，單位期内貶值22%。