錯失一次不再等！家庭客670萬購新港城三房 原業主3年慘蝕兩球半
撰文：李煥好
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供平過租加快入市步伐，樓市需求展現一定韌性。馬鞍山新港城一伙三房單位獲區內分支家庭客垂青，並因早前猶豫錯失同區單位，今次迅速斥670萬元承接單位，呎價約11,796元。原業主於2022年樓市下行初期入市，持貨約3年，帳面慘蝕230萬元。
美聯物業區域經理陳少鴻表示，上述成交單位為新港城A座高層04室，實用面積約568平方呎，屬三房間隔，外望城市景。原業主以688萬元放盤後，吸引區內分支家庭洽詢。雙方經議價後以670萬元成交，累減18萬元或約2.6%，實用呎價約11,796元。
↓↓新港城A座高層04室↓↓
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買家看準供平過租 原業主3年損手230萬
代理透露，新買家對未來樓市充滿信心，認為現時「供平過租」，加上早前曾因猶豫而錯失另一個新港城單位，今次單位合適即立即加快入市步伐，迅速決定入手上述單位。
至於，原業主於2022年以900萬元接貨，持貨約3年，帳面虧損約230萬元離場，單位期內貶值約25.6%。
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