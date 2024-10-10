減息後長情業主沽貨！馬鞍山新港城三房620萬沽　20年大賺四球

減息刺激樓市交投，不少長情業主趁機沽貨離場。馬鞍山新港城錄得長情業主沽貨獲利個案，一伙三房單位最新以620萬元沽出，呎價10,915元。原業主持貨約20年，單位升值218%。



用家入市購新港城3房

中原地產分區經理胡耀祖表示，成交單位為馬鞍山新港城B座中層5室，實用面積568平方呎，屬3房連套房間隔。據悉，原業主叫價約650萬元，而新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。故議價後以620萬元易手，呎價10,915元。

持貨20年單位升值218%

至於，原業主於2004年以195萬元購入單位，持貨約20年，帳面大幅獲利約425萬元離場，單位升值218%。翻查資料，新港城近30日內共錄得6宗買賣成交，當中兩宗屬獲利個案。