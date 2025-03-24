減到盡都賺？日出康城首都三房630萬低水成交 劈價17%仍賺逾一球
撰文：李煥好
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二手成交持續，有業主為去貨一減再減。將軍澳日出康城首都一伙三房套單位，業主叫價758萬元，2個月內多次減價，最終以630萬元沽出，累減約17%，呎價8,799元。業主持貨7年，雖是次成交較屋苑同類型單位市價低逾一成，但仍帳賺127.5萬元。
中原地產高級分區營業經理何俊傑表示，上述成交單位為日出康城1期首都5座中低層RA室，實用面積716平方呎，屬三房套房加儲物房間隔，單位座向西方，享園景。
↓↓日出康城1期首都5座中低層RA室↓↓
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放盤不足兩個月即劈價 低市價一成沽出
據悉，業主最初叫價758萬元，放盤不足2個月，期內多次調整叫價，直至調低至645萬元即獲買家垂青。而新買家為同區換樓客，對單位間隔及景觀均滿意，見造價吸引即決定入市自用，並於睇樓後即時還價。雙方議價後終以630萬元成交，累減128萬元或17%，呎價僅8,799元。代理透露，該單位最新造價較屋苑同類型單位市價低超過1成。
持貨7年升值25.4%
翻查資料，原業主於2008年3月以502.5萬元購入單位，持貨7年，現沽出帳面獲利127.5萬元離場，單位升值約25.4%。
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