原打算租樓 撞正心儀單位決定入市 外區客668萬買深井靚景三房
撰文：李明珠
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租盤短缺，部分買家決定轉租為買。深井縉皇居一伙兩房單位最新以668萬元沽出，呎價10,230元。原業主早於2008年買入單位，帳面獲利298萬元離場，單位升值76%。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該單位為縉皇居3座高層B室，實用面積653平方呎，兩房套連多用途房間隔。
據悉，新買家為外區用家，其原先打算先租住深井區的單位，待熟悉環境後才購買。但由於市場租盤短缺，適逢是次單位質素，層數及景觀也符合心意，隨即決定議價入市，最終以668萬元承接，折合呎價10,230元。
持貨17年升值近8成
代理指，是次單位造價符合市價，原業主因要移民外國才割愛放售。
原業主於2008年以370萬元買入單位，持貨17年，現帳賺298萬元，單位期内升值76%。
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