康樂園洋房2000萬賤賣　因業主一個「唔小心」 1997年貨竟蝕四成!

市場出現罕見低價成交。大埔康樂園一伙獨立屋最新以2,000萬元低價沽出，呎價僅7,937元，貼近居屋水平，低市價37%。原業主早於1997年入市，持貨28年，帳面卻罕見蝕讓1,500萬元離場，蝕幅高達43%。



市場消息指，該單位為康樂園第9街雙號屋，實用面積2,520平方呎，屬四房間隔。據悉，原業主最初價2,800萬元放盤，但在放盤期間發現遺失樓契，單位隨即變成無契樓，導致樓價大打折扣。單位最終需大幅劈價至2,000萬元易手，累減800萬元或3成，折合呎價7,937元。

低市價3成、1997年買仍要蝕超過4成

代理指，是次單位成交價較市價低出接近4成。參考屋苑對上一宗同類成交，單位為第七街獨立屋，實用面積相同，於上月以3,000萬元沽出。即是次單位造價較同類亦低出34%。

原業主早於1997年以約3,500萬元購入單位，持貨28年，現劈價易手帳面大幅蝕讓1,500萬元，單位期内貶值43%。