Ken Sir呂宇健短炒成功　359萬沽荃德花園兩房　兩個月實賺40萬

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健近月不時買入細價單位，表明短炒住宅物業。呂宇健在今年1月份FULL PAY 297萬元買入的荃灣荃德花園一伙細價樓，最新以359萬元成功短炒，持貨僅約兩個月，帳面升值62萬元或21%。扣除交易成本、使費、重新裝修單位後，實賺約40萬元。



5厘租金回報買入、4厘賣出 賺幅兩成

呂宇健回覆《香港01》表示，早前政府放寬印花稅，400萬元或以下單位只需100元印花稅，措施刺激細價樓變成「炒家樂園」。他又指，是次成功短炒的荃德花園單位，每月市值租金已隨租金升勢上漲至約1.2萬元， 即一年租金接近15萬元，以買入價僅297萬元計算，租金回報5厘。

呂宇健表示，以5厘租金回報買入，其後再以4厘賣出（以賣出價計算），反映帳面賺幅高達兩成「道理很簡單」。

花20萬裝修ADD VALUE、睇落似40萬效果

他又透露，成功短炒的重要因素是「ADD VALUE」。他指「上一手買家唔想裝修，我自己解決問題，花費20萬請自己公司、自己資源去裝修，最終單位睇落似30萬至40萬元的裝修效果」。

他又表示，FULL PAY買入價再加上裝修費用，合共成本大約320萬元，另加上印花稅100元及幾千元律師、佣金等支出，預計實賺大約40萬元。

美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，上述成交單位為荃灣荃德花園C座中層B室，實用面積約340平方呎，兩房隔間，單位最新以359萬元沽出，成交呎價約10,559元。原業主為Ken Sir呂宇健，在今年1月份是次FULL PAY 297萬元入市，成交期僅約兩個月，近月隨即叫價365萬元放盤。

代理又表示，受惠財政預算案，荃景圍一帶細價樓成交量激增，大部分成交為400萬以下樓價。⁠荃灣區本月暫錄約63宗買賣。

成交價低於300萬、印花稅僅100元

值得留意，由於2023年2月份政府已調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，上述荃德花園單位成交價由於低於300萬元，因此所需繳付的印花稅僅僅只是100元。其後政府在2025年2月進一步放寬，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效。