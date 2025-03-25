元朗區二手樓表現兩極　朗城滙創歷史新低　舊樓兩房造價升2成

二手成交回暖，但造價表現兩極化。當中元朗好順意大廈兩房以340萬元沽出，重上300萬元大關，造價較早前同類上升2成。但同區朗城滙一伙一房單位則以475萬元沽出，創屋苑入伙後造價新低。



好順意大廈兩房340萬沽、較上月同類上升2成

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區二手成交造價表現兩極。當中好順意大廈B座高層5室，實用面積283平方呎，兩房間隔。近日以340萬元沽出，呎價12,014元，造價重上300萬元大關，較一個月前同類單位280萬元成交價上升60萬元或18%。

原業主於2018年7月以412萬元買入，持貨7年，帳面仍蝕72萬元，蝕幅約17%。

元朗區好順意大廈。

朗城滙一房475萬沽、創歷史新低

另一方面，朗城滙錄得低價成交，單位為3座中層D室，實用面積322平方呎，一房間隔。最初叫價528萬元放售，近日以475萬元沽出，創屋苑入伙後造價新低，折合呎價14,752元。

原業主於2018年以554.5萬元買入，持貨約7年，帳面蝕讓79.5萬元，期内貶值14.3%。

元朗區周末二手交投量創2年新高

代理指，由於新盤暢銷，不少向隅客轉投二市場，二手交投急增。過去周末元朗區錄得19宗二手買賣成交，創逾兩年來周末新高，當中周六單日錄得11宗成交，屬1年來單日新高。