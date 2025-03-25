西貢傲瀧連錄9宗撻大訂　眾買家被殺訂4200萬　個別劈價四成重推

有「明星屋苑」之稱、新世界發展（0017）西貢低密度豪宅傲瀧，周一（24日）連錄9宗終止交易個案，總成交金額共涉逾4.2億元，估計該批單位一眾原買家共損失訂金約4,200萬元。



發展商隨即更新價單，連同1伙待售單位，合共將10伙單位的價單定價下調17%至51%。發展商同時公佈新銷售安排，周五（28日）以先到先得形式重新發售。



成交期長近4年、享有提前入住優惠

據成交紀錄冊，終止交易的9伙單位，於2019年至2021年以1,054.1萬至6,610.5萬元沽出，當時成交呎價約19,086至26,914元。當時大部分單位買家採用「董事長 1440 付款」計劃入市，成交期長近4年，並可享有提前入住優惠。

西貢清水灣傲瀧。(資料圖片)

據修訂價單資料，該批單位價單定價減至804.3萬至6,138.3萬元，折實價571萬至4,358.1萬元，折實呎價約13,499至17,188元。其中一伙為第1座地下D室，實用面積423平方呎，採一房間隔，最新價單定價804.3萬元，較舊定價1,444萬元，減價44%，最高折扣維持29%。

另外，該盤還有1伙特色戶減價，單位為1座7樓A室連天台戶，實用面積1,920平方呎，價單定價由逾1.44億元減至7,118萬元，折實價5,053.78萬元，折實呎價約26,321元。