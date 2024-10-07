西貢傲瀧四房銀主盤2250萬沽　6年帳面跌逾三成　今年最大宗蝕讓

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，新近錄一宗銀主盤成交個案，屬四房雙套間隔，以2,250萬元沽出，持貨6年帳面跌價逾30%。



世紀21營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢清水灣傲瀧15座低層B室，實用面積1,837平方呎，屬四房雙套間隔，屬銀主盤，可望山景。新近以2,250萬元成交，呎價12,248元。

另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為2,430萬元，即最新成交價較估價低180萬元或7.4%。

西貢清水灣傲瀧。

單位6年帳面跌價逾三成 屬今年最大蝕讓

據知，原業主於2018年11月以3,232萬元購入上址，現時單位由銀主售出，以當年購入價計算，單位6年帳面蝕讓982萬元，單位期內跌價逾30%。

連同上述成交，參考傲瀧今年1月至今，至少錄9宗帳面蝕讓個案，帳面蝕幅由8%至30%，故上述成交亦屬今年屋苑最大蝕讓。

西貢清水灣傲瀧。

有不少明星藝人入市捧場

翻查資料指，已屆現樓的傲瀧，發展商一手出售期間，吸引不少明星藝人斥資買入，其中袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、TVB視帝王浩信及周柏豪等均是傲瀧業主。