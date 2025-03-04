西貢傲瀧三房1380萬沽　呎價1.18萬　持貨6年帳面勁蝕600萬

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，新近錄勁蝕個案，當中有三房套連工人房套間隔以1,380萬元沽出，原業主持貨6年帳面勁蝕600萬元或30%。



世紀21奇西貢區營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢清水灣傲瀧第7座中層D室，實用面積1,172平方呎，三房套連工人房套間隔，望內園景。單位最初以1,580萬叫價放盤，終以1,380萬元沽出，呎價11,775元，屬市價水平。

西貢清水灣傲瀧。(資料圖片)

持貨逾6年勁讓600萬

至於，原業主於2018年8月以1,980萬元購入上址，持貨逾6年至今沽售，是次轉手帳面蝕讓600萬元，單位期內跌價約30%。

連同上述成交，參考傲瀧今年1月至今，至少錄4宗帳面蝕讓個案，帳面蝕幅由26%至30%，同樣為今年屋苑最大蝕讓之一。