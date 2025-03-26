換樓客慳稅入市　398萬元購嘉湖山莊三房戶　業主帳賺兩球有找

受惠100元新印花稅效應，不少用家趁機入市。天水圍嘉湖山莊一伙三房戶，最新以398萬元成交，呎價約7,276元，料財案寬減400萬以下細價樓印花稅後，此次入市可慳稅5.96萬元。原業主持貨27年，單位升值逾一倍。



利嘉閣地產聯席董事黃肇雯表示，上述成交單位為嘉湖山莊麗湖居4座低層D室，實用面積約547平方呎，屬三房間隔，望內園景。

業主減價32萬去貨

據悉，新買家為換樓客，鍾情屋苑規模大兼設施齊全，設有大型會所及泳池，加上單位空間闊落，價錢吸引，即拍板入市。業主原以430萬元放售單位，議價後以398萬元沽出，累減32萬元或約7.4%，呎價約7,276元。早前新一份財案寬減400萬以下細價樓印花稅，入市僅需繳納100元。以最新成交價估算，較原有按樓價1.5%徵收的稅制，料買家可慳稅5.96萬元。

27年間帳賺210萬元

至於，原業主在1998年以約188萬元買入單位，持貨27年，現轉手帳面獲利約210萬元，期內單位升值逾一倍。