人棄我取，逆境多機會　逆市的營商和投資之道（3）｜汪敦敬

繼續分享逆市中的營商和投資之道



(5)其實我們不需鬥贏個天！鬥贏對手就可以了！

當你遇上市場挑戰的時候，很多時都會覺得力不從心，因為時代巨輪實在太強大了，往往都會覺得心灰意冷，商場上其實都是一個淘汰戰，我們很多時其實並不需要鬥贏個天，其實我們盡了力贏過其他對手就可以了！

一個故事的啟發就是我相對較年輕的時候，大概是1998年後，聽到一個前輩教授其下屬的故事，98亞洲金融風暴出現了之後，前輩就同下屬有一日在沙灘上戶外燒烤，在討論面對當時逆境的時候，前輩就說了一個比喻：「現在我倆在沙灘上，如果現在有隻老虎出現了，你會怎樣？」下屬就回應:「我們合力對付這隻老虎！」前輩就失笑說這様是不自量力，便說:「對我來說，最好的方法就是走！」下屬就不明白，「走？我們跑得快過老虎嗎？」前輩就失笑著說:「我們當然快不過老虎，但是我比你跑得快嘛！」於是就哈哈大笑，再說：「老虎第一個捉到就是你，在吃你的時間我就走甩了！」這可能是一個黑色笑話，但是非常之現實，所以每次人心惶惶的時候，我都會知道只要我有能力贏其他行家，我必然是幸存者。

(6)靜市中買旺市買不到的珍寶！

在市場上，很多東西都是有錢買不到，尤其是旺市的時候你有錢，其他人都有錢！既然旺市的時候你有錢的對手多的是，我們想買亦未必夠別人多錢，就算買得到都可能會慘勝，其實很多時旺市都不是「買嘢」的時機！既然旺市不是「買嘢」的時機，靜市的時候我們就不應該太悲哀了，因為靜市的時候，太多人放棄不單只沒有人與你爭，而且不會搶到貴，更不需慘勝，而你只是用悲觀時候性價比的價錢去買目標對象，其實並沒有吃虧的，我們第2個法則也就是「市場上有人贏就有人輸」，在人棄我取的時候，相對上容易掌握到別人輸但我們贏的最好時機，但這個是理性的技術，不可以盲目去做，這只是一個理性的觀點而已。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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