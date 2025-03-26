內地業主1460萬沽大圍名城三房　代理為促成交易　不惜返內地送訂

二手市場交投淡靜，大圍名城盛世三房套新近以1,460萬元沽出。據知，原業主為內地人，代理為促成交易不惜遠赴內地送訂。



中原地產分行分區營業經理周偉航表示，是次成交為大圍名城第三期盛世5座中層NB室，實用面積961平方呎，屬三房套間隔，單位最初以1,450萬元叫價放盤，反價10萬元後以1,460萬元沽出，呎價15,193元。

代理遠赴內地送訂

至於，新買家為外區換樓客，見屋苑環境舒適，單位質素高，即承接單位自用。由於業主為內地人，為促成是次交易，代理不惜遠赴內地送訂促成交易。

大圍名城。（資料圖片）

網上銀行估價介乎1357萬至1421萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,421萬元，而恒生估價則為1,357萬元。即最新成交價較估價高2.7%至7.6%。

據知，原業主於2012年以約943萬元購入單位，持貨約13年，是次易手帳面獲利517萬元，單位期內升值54.8%。