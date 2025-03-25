豪宅變居屋！清水灣傲瀧呎價唔使9千沽、創歷史新低　樓價蒸發5成

部分新盤低價推售貨尾，導致屋苑二手價大幅受壓。西貢清水灣豪宅傲瀧最新錄大幅蝕讓，一伙三房單位以1,000萬元沽出，呎價僅8,613元，跌至居屋價格水平，呎價創屋苑歷史新低。原業主於2018年一手買入，7年間帳面勁蝕892.4萬元離場，單位樓價蒸發近5成。



市場消息指，該單位為傲瀧第19座中層A室，實用面積1,161平方呎，屬三房套連士多房間隔。單位早前推出市場放售，最新以蝕讓價1,000萬元沽出，折合呎價僅8,613元。

呎價創屋苑歷史新低、7年大幅貶值近5成

資料顯示，是次單位呎價創屋苑歷來最低紀錄。參考今年屋苑所有二手成交，合共錄得約4宗，呎價由11,775元至17,382元不等，即是次單位呎價較近期市價低出27%至50%。

原業主於2018年5月以1,892.4萬元一手購入單位，持貨近7年，現轉手帳面虧損892.4萬元，單位期内大幅貶值47%。若連同使費計算，料可實蝕970萬元或51%離場。

傲瀧。(資料圖片)

發展商昨日劈價17%至51%重推貨尾

值得留意的是，傲瀧於昨日（25日）連錄9宗撻訂個案，發展商亦隨即將該9伙撻訂單位以及一伙天台特色單位，合共10伙單位進行價錢調整及重售。該批單位最終定價大幅減價17%至51%，單位折實價由571萬至5,053.78萬元，折實呎價約13,499元至26,321元。

與該批最新修改價錢的單位比較，是次單位呎價亦較一手單位低出36%至67%。