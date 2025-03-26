買家鍾情單位附特色平台 473萬買青衣翠怡花園兩房 高市價5%
撰文：李明珠
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部分特色單位獲高市價承接。青衣翠怡花園一伙兩房特色戶最新以473萬元沽出，呎價10,677元，略高於市價5%。惟原業主於4年前買入單位，帳面蝕讓125萬元離場，單位貶值逾2成。
利嘉閣分行高級經理曾定杰表示，該單位為翠怡花園1期一個中層H室，實用面積約443平方呎，兩房間隔連33平方呎平台，望市景。
單位最初叫價499萬元，新買家睇樓後鍾情單位附有小平台，增加戶外空間，遂立即議價洽購；最終經誠意洽商後以473萬元成交，折合呎價約10,677元。
↓↓翠怡花園1期一個中層H室↓↓
單位有特色、造價略高市價5%
代理指，由於屋苑盤源開始短缺，加上單位有特色，是次成交價略高於市價5%。屋苑現有約15個單位放盤，最低入場費由約510萬元起。
原業主於2021年以約598萬元買入單位，持貨4年帳面損失125萬元，單位期内貶值21%。
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