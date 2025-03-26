新財政預算案滿月　400萬或以下成交按月升7成　呢區最多佔逾8成

本港樓市氣氛有好轉，新盤成交量上升。中原地產發表分析指，上月26日財政預算案發表至今「滿月」，截至本周二（3月25日）的28日，全港一手市場錄得逾2,200宗成交，按月急升近1倍。



當中細價樓表現不俗，樓價400萬元或以下成交錄400宗，較預算案前一個月急升7成。如以地區劃分，預算案後400萬元以下成交新盤，主要位於新界區，佔逾8成。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財案宣布樓價400萬元以下物業印花稅減至100元，加上股市暢旺，發展商全速推盤兼採取低價促銷策略，刺激購買力釋放。預算案發表後的短短28日，一手市場成交超過2,200宗，涉及金額逾152億元，與預算案一個月前（1月26日至2月25日）約1,159宗及100.9億元比較，急升90%及50%，價量齊升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

400萬或以下成交較預算案前一個月升7成

預算案後各大發展商狂推細價新盤搶客，至今一手市場錄得逾2,200宗，當中樓價1,000萬元以下成交佔逾1,991宗，比例高達9成。

受到100元印花稅效應，樓價400萬元或以下成交多達400宗，較預算案前一個月急升7成，創近年新高，並以開放式及一房間隔為主，各佔約74及313宗。若以每宗交易只需支付100元印花稅計，為庫房帶來4萬元印花稅收入。

大埔上然1期錄335宗成交，當中400萬樓下錄141宗。

400萬以下成交新界區佔逾8成 大埔上然佔最多

預算案後最多400萬以下成交的新盤，主要位於新界區，佔逾8成。第一位為大埔上然1期，錄141宗，其次是天水圍Yoho West Parkside及元朗朗天峰，分別錄75及68宗。本港樓價累跌近3成，市區新盤入場費亦越來越平，如九龍城南首自3月開售至今累售251伙，售價低於400萬元的成交佔33宗。屯門黃金海灣1期意嵐，預算案後沽出30伙，成交價更全數400萬元有找。

陳永傑表示，樓市氣氛向好，3月份一手成交重上2,000宗水平，創5個月新高，全月料達2,500宗，各大發展商亦正加緊部署下月的推盤策略，如備受矚目的西沙大型住宅項目，料掀起新一輪新盤戰，樓市小陽春亦可望持續至第二季。