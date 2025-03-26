睇中近小朋友返學　內地家長一炮過擲半年租金9.3萬　租弦海兩房

租務市場成交持續。屯門弦海一伙兩房單位獲內地家庭客垂青，睇樓後即以1.55萬元承租單位，並「一炮過」預繳半年租金共9.3萬元，呎租34.6元，業主料可享3.9厘回報。



近小朋友返學 附裝修連家電

祥益地產區域董事黃慶德表示， 上述成交單位為屯門弦海中層N室，實用面積448平方呎，屬兩房間隔。據悉，租客為內地家長，主要鍾情屋苑鄰近小朋友上學地點，節省來往中港兩地的交通時間，而且單位內附裝修連家電，於是「即睇即租」。

屯門弦海。

見租客預繳半年減租500元 租金回報3.9厘

業主見租客預繳半年租金，因此願意減租500元。單位終以每月1.55萬元租出，合共涉資9.3萬元，以實用面積計算，呎租為34.6元。

黃慶德續指，如以現時同類型單位的銀行估價約476萬元作計算，該單位的租金回報率高達3.9厘。