屯門碧翠花園三房628萬沽、呎價7000元　可望園景、海景兼有車位

二手市場疲弱，屯門碧翠花園有園景兼海景三房628萬元連車位沽出，呎價僅7,000元，作價低於銀行估價。原業主持貨逾22年帳面獲利逾四球離場。



世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，是次成交為屯門碧翠花園23座低層A室，實用面積889平方呎，屬三房間隔，座向南面。單位在今年1月以660萬元叫價放盤，三個月後累減32萬元或4.8%，獲同區用家以628萬元連車位買入，呎價7,064元。

大廳有水晶吊燈，內櫳闊落。（代理提供）

內櫳闊落 大廳有水晶吊燈

據放盤圖片所見，單位內櫳闊落，有企理裝修，大廳更有水晶吊燈，露台更可望園景及部份海景。另據恒生網上銀行估價，上述單位連車位估價為684萬元，即是次成交價較估價低8%。

據了解，原業主於2002年11月以212萬元入市，持貨至今逾22年，是次轉手帳面獲利416萬元，單位期內升值約2倍。