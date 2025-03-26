元朗再錄短炒！朗怡居兩房510萬沽　炒家兩個月扣使費實賺近56萬

二手交投轉旺，市場再錄短炒個案。元朗朗怡居一伙兩房單位最新以510萬元沽出，呎價9,239元。原業主於今年1月才買入單位，持貨僅2個月帳面快速獲利72萬元，如扣使費料仍實賺近56萬元離場。



市場消息表示，單位為朗怡居1座低層E室，實用面積552平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主為投資者，今年1月買入單位後隨即叫價580萬元推出市場放售。最新獲新買家議價以510萬元易手，折合呎價9,239元。

2個月内帳面升16% 扣使費實賺近56萬

區內代理指出，元朗區本月暫錄109宗成交，已較上月全月的75宗超出40%。部分買家是一手新盤的向隅客，帶動交投回暖。

原業主於今年1月以438萬元購入單位，現持貨2個月轉手，帳面大賺72萬元，單位期內升值16.4%。連同買入時的稅務等使費計算，原業主仍可實賺近56萬元離場。