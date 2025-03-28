利達豐許銳生禮頓山3500呎豪宅淪銀主盤 1.68億沽、呎價4.8萬
撰文：蔡偉南
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市場出現矚目銀主盤成交個案，跑馬地豪宅禮頓山一伙高層特色戶以1.68億元沽出。單位原業主為近年陷入財困、利達豐環球創辦人許銳生。
上述成交為禮頓山5座極高層戶，實用面積3,485平方呎，採五房雙套間隔。在3月初落實由銀主大新銀行以1.68億元連兩個車位售出，成交呎價約48,207元。
該分層大宅原業主為許銳生（HUI, YUI SANG），於2001年以約5,416萬元一手連車位購入。以最新成交價比較，該單位在過去較24年帳面升值約2.1倍或約1.138億元。資料顯示，該單位近年不時承做按揭，如在2021年向大新銀行承做一按及二按。
至於大宅新買家為NICE TREASURE CREATION LIMITED，其公司董事姓趙及姓潘。
翻查近期利達豐環球創辦人許銳生旗下物業的沽售情況，其中一宗較矚目為2024年11月，原有許銳生持有的中半山梅道1號The Mayfair高層四房，被銀主沒收出售，成交價1.1億元，呎價約5.13萬元。
而在2024年1月份，許銳生以2,990萬元沽出北角柏傲山兩伙，轉手帳面蝕讓260萬元。
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