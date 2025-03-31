周末新盤錄171宗　按周急升2.7倍　上然第二期兩日累沽80伙佔最多

撰文：黃祐樺
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過去兩日（29日、30日）新盤市場錄得171宗成交，較上周的63宗成交急升2.7倍。當中萬科大埔馬窩路Le Mont 上然第二期兩日累沽出80伙，佔周末成交約45%。另洪水橋滙都兩日沽出28伙。

上然第二期兩日累沽出80伙

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然第二期，過去兩日累沽出80伙單位，當中有74伙屬周六首輪推售的128伙，佔可發售單位約57%，其餘6伙即在周日沽出。如連同第一期開售計，短短15日累沽出至少416伙。

滙都兩日累沽出28伙　406.29萬沽連天台戶

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都過去兩日累沽出28伙，包括2宗三房，其中第1座9樓A05室，實用面積522平方呎，屬三房間隔單位，成交價601.23萬元，呎價11,518元。

另第1座12樓B08室，屬一房連天台特色戶，實用面積329平方呎連263平方呎天台，以406.29萬元沽出，呎價12,349元。整個項目至今已累積售出單位932伙，三月份交投佔126宗，套現金額5.97億元。

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都。

日出康城12B及12C期兩日累沽出6伙

會德豐地產發展的日出康城12B期PARK SEASONS及12C期GRAND SEASONS，過去兩日累沽出6伙，實用面積323至537平方呎，屬一至兩房間隔，成交價為684.2萬元至824.7萬元，呎價為14,560元至17,532元。

當中最貴一伙為PARK SEASONS第2B座39樓A室，屬兩房連書房及梗廚間隔，實用面積537平方呎，以824.7萬元沽出，呎價15,358元。

會德豐地產發展的日出康城12期。

澐璟1157.94萬沽兩房　海茵莊園兩日沽2伙

華潤置地（海外）及保利置業集團（0119）合作發展的啟德澐璟，昨日亦沽出一伙，涉及為第3B座9樓，實用面積526平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，可望海景及泳池景，以1,157.94萬元沽出，呎價22,014元。全盤累售335伙，套現逾133億元。

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園兩日累沽出2伙，實用面積245至298平方呎，成交價為509萬元至533萬元，呎價為17,886元至17,532元。

啟德澐璟。
將軍澳海茵莊園。
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