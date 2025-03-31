將軍澳SAVANNAH月内兩度創新低　 一房438萬沽、呎價僅1.4萬元

市場持續錄得低價成交。將軍澳SAVANNAH月内兩度錄得破底成交，當中一伙一房單位最新以438萬元沽出，呎價約14,038元，兩者均創屋苑歷史新低紀錄。不過原業主於9年前一手買入單位，帳面仍可獲利78.5萬元離場，單位升值逾2成。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，該單位為SAVANNAH第2A座低層D室，實用面積312平方呎，一房間隔，望開揚景。原業主於本月初叫價530萬元放盤，近日獲新買家議價以438萬元承接自用，累減92萬元或17%後，折合呎價14,038元。

屋苑月内兩度創新低

代理指，是次單位的成交價及呎價均創屋苑歷史新低。另外，屋苑本月暫錄3宗成交，其中一宗成交為3座中層E室，同屬一房間隔，成交價為552.5萬元，呎價14,094元。當時單位創屋苑成交呎價新低，不過是次單位已刷新紀錄，即屋苑月内連錄2宗底價成交。

原業主於2016年5月以359.5萬元一手買入單位，持貨9年帳面獲利78.5萬元，單位期内升值22%。