御龍山三房2368萬沽　放盤9個月減近8%　持貨10年跌穿買入價

近期樓市調整，豪宅市場再錄蝕讓成交。沙田火炭豪宅御龍山一伙三房單位放盤9個月劈價兩球，最新以2,368萬元沽出，呎價16,771元。業主持貨10年，仍需帳蝕80萬元離場，單位貶值3%。



世紀21奇豐物業高級分行經理李嘉文表示，上述成交單位為沙田火炭御龍山9座高層B室，實用面積1,412平方呎，屬三房一廳間隔，座向東南望河景。

據悉，原業主於9個月前放盤求售，叫價2,568萬元，最終大幅減價200萬元獲承接，減幅為7.8%，最終成交價為2,368萬元，實用面積呎價16,771元。

成交單位為沙田火炭御龍山9座高層B室，實用面積1,412平方呎，屬三房一廳間隔。（歐嘉樂攝）

較同類單位低5.3% 持貨十年反虧3%

參考屋苑對上一宗同類型成交個案，涉及單位為9座高層B室，座向及面積間隔相同，於去年10月以2,500萬元沽出，呎價17,718元。換言之，半年間上述單位最新成交價較同類單位跌約5.3%。

據了解，業主於2015年3月以2,448萬元買入單位，現以2,368萬元轉售，售價已跌穿10年前買入價，帳面損失80萬元，持貨10年間跌價3%。