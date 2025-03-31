筆架山緹山洋房1.38億沽　原業主持貨3年帳蝕17%　實蝕逾3600萬

新晉豪宅錄得二手蝕讓個案。筆架山緹山一幢洋房以1.38億元沽出，較3年前買入價1.66億元，帳面蝕讓2,800萬元，蝕幅約17%。若連同買入時的印花稅及賣出時的佣金計算，合共實蝕逾3,600萬元。



上述蝕讓個案為緹山雙號洋房，實用面積2,876平方呎，連1,000平方呎花園、118平方呎平台及941平方呎天台，並設有車庫。代理指，該洋房早前叫價1.68億元放盤，最終以1.38億元沽出，成交呎價約47,983萬元。

2022年買入價1.66億

據了解，原業主在2022年以1.66億元購入，持貨3年帳面蝕約2,800萬元，當時並繳付高達705萬元的稅款，再計及賣出時的佣金支出約1.38萬元，實蝕逾3,600萬元。

事實上，緹山近期的二手成交個案也需要蝕讓，如在2024年6月份，緹山9號洋房以1.4億元蝕讓沽出，帳面慘蝕逾4,100萬元離場，實蝕金額超過5,000萬元。

筆架山豪宅緹山。（廖雁雄攝）

筆架山豪宅緹山。（李澤彤攝）