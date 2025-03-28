西貢傲瀧連錄3宗成交　2伙撻訂戶腰斬價重售　四房戶賣平2289萬

有「明星屋苑」之稱、新世界發展（0017）西貢低密度豪宅傲瀧，今日連沽3伙連兩個車位，合共套現8,612.9萬，當中兩伙為撻訂重售單位。發展商表示，傲瀧共沽出673伙，連同車位銷售，共套現約211億元。



傲瀧是日連環成交3伙，並連2個車位，合共涉資8,612.9萬。其中第1座地下D室，實用面積423平方呎，屬一房間隔，最新以563萬元售出，呎價13,310萬元。翻查成交資料，該單位曾於2019年10月1,054.1萬元成交，惟買家本月放棄交易撻訂。單位重售作價較舊價低491.1萬元或46.6 %。

兩伙撻訂重售單位樓價皆腰斬

另外，又一伙撻訂重售單位為第2座6樓B室，屬四房套間隔，實用面積1,834平方呎。單位現最新以2,646.2萬元成交，較撻訂前成交價的4,936.1萬元，賣平2,289.9萬元或約46.4%，樓價近乎腰斬。

傲瀧本月24日連錄9宗終止交易個案，總成交金額共涉逾4.2億元，估計該批單位一眾原買家共損失訂金約4,200萬元。

傲瀧今日連沽3伙連兩個車位，合共套現8,612.9萬，當中兩伙為撻訂重售單位。。(資料圖片)

而餘下一伙傲瀧1座7樓A室，實用面積1,920平方呎，屬四房雙套間隔，連天台1,478平方呎，成交價達5,053.7萬元，呎價26,321元。單位享有開闊露台，瞭望海景及翠綠山巒景致。