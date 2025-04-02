旺丁唔旺財!元朗二手成交撤辣後新高 YOHO Midtown兩房595萬蝕沽
撰文：黃祐樺
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二手市場轉旺，有元朗區代理指該區3月錄約141宗二手成交，除了重上百宗成交水平外，亦創下去年3月撤辣後1年新高。最新YOHO Midtown有業主595萬元沽兩房，惟持貨7年帳面仍輸一球離場。
中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為YOHO Midtown3座高層A室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔，業主日前下午以600萬元放盤，當日晚上獲買家洽購，業主微減5萬元，極速以595萬元沽出，呎價13,431元。
至於，新買家為上車客，認為單位間隔合用，加上見屋苑極少600萬元內的放盤選擇，見上址價錢吸引，即睇即買。
7年帳面輸一球 屋苑二手成交量按月升5.5%
據知，原業主於2018年4月以698萬元買入單位，持貨至今約7年，是次轉手帳面蝕讓103萬元，單位期內貶值14.8%。
王勤學續指，YOHO Midtown 3月共錄得7宗成交，按月升1.3倍，平均呎價約13,339元，按月升約5.5%，其中6宗屬兩房。
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