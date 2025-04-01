炒家短炒屯門半新盤　扣使費8個月實賺19萬　投資者睇中減稅接貨

本港樓市交投回升，加上放寬400萬樓印花稅減至100元亦加快二手成交，有早前買入發展商減價貨尾的業主趁機短炒沽貨離場。屯門半新盤上嵐有一房單位，獲投資者擲335.5萬元接貨。原業主於去年7月一手買入發展商推出的減價貨尾單位，8個月帳面獲利約23.3萬元，如扣使費料實賺19萬元離場。



投資者335.5萬買屯門上嵐一房

利嘉閣地產分行高級經理陳志偉表示，是次成交為屯門上嵐高層D室，實用面積約285平方呎，屬一房間隔，外望開揚景，原業主最以350萬元連租約放售，議價後以335.5萬元沽出，呎價約11,772元。

至於，新買家為外區投資者，有感400萬樓印花稅減至100元令到置業成本大減，決定購入物業用作收租。如以單位市值租金11,300元計，料租金回報約4厘。

↓↓屯門上嵐高層D室↓↓

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屯門上嵐。

發展商去年中劈價促銷貨尾

資料顯示，上嵐於2023年2月入伙，發展商建灝地產於2024年7月曾更新價單，將全盤最後33伙單位大劈價重推，減幅高達46%，幾乎等於半價出售。而在該批單位重售當天，不足2小時内已悉數沽清。

持貨8個月扣使費實賺19萬

據悉，原業主於2024年7月減價當日，以約312.3萬元一手買入單位，持貨至今約8個月轉手，帳面獲利約23.3萬元。連同買入時的稅務等使費計算，原業主仍可實賺近19萬元離場。