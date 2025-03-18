紀惠湯文亮4億連沽南區豪宅、金鐘甲廈　遠金全層作價1.94億劈2成

本地老牌家族紀惠集團近月放售多項旗下物業，成功沽貨套現共4.14億元。該老牌集團最新以1.94億元連租約沽金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，較早前叫價2.5億元大減逾兩成。若以是次成交呎價計，較7年前高位大跌約7成。



另外，紀惠集團以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅，較早前叫價3.8億元大減逾42%。



1.94億沽遠東金融中心39樓全層

消息指，是次成交為金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，建築面積約10,800平方呎，早前委託測量師行以公開邀約形式連租約以2.5億元叫價放售，截止日期原定為本周五（21日）正午。

造價較早前大減逾兩成

惟該樓層提早以1.94億元沽出，呎價1.8萬元，即是次成交價較叫價大減22.4%，若以成交呎價計，則為遠東金融中心17年來新低。另參考對上一宗同類高樓層成交為33樓，在2018年以6.6億元沽出，呎價逾6.1萬元，創當時全港新高紀錄。若以是次成交呎價計，7年間大跌約7成。

至於，紀惠集團於2006年以1.15億元購入，持貨至今19年，是次轉手獲利約7,900萬元，期內升值68.7%。

紀惠集團行政總裁湯文亮，今午亦有出席太興投資者推介會。(羅君豪攝)

2.2億元沽南區豪宅屋地

除甲廈外，紀惠集團新近亦以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅屋地，該地盤面積約14,400平方呎，最大可重建面積約10,800平方呎。早前委託測量師行以3.8億元連租約放售，即是次成交價較早前叫價大減42%。