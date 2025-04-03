高爾夫．御苑一房402萬沽　呎價險守萬元大關　帳面7年蒸發四成

二手市場表現疲弱，市場錄得大幅蝕讓個案。粉嶺高爾夫．御苑有一房新近以402萬元沽出，呎價10,720元，單位7年帳面貶值四成收場。



利嘉閣地產分行首席聯席董事黃靜顏表示，是次成交為高爾夫．御苑7座低層B室，實用面積約375平方呎，屬一房間隔，向南，望開揚景觀。

原業主最初以450萬元叫價放售，議價後以402萬元成交，呎價約10,720元。新買家鍾情屋苑保養簇新，周邊環境舒適，單位間隔合用，遂決定洽購。

上水高爾夫．御苑。

持貨7年帳蝕四成

據悉，原業主於2018年以約666.9萬元買入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓264.9萬元，單位期內貶值約40%。她補充，該屋苑現有約70個單位放盤，最低入場費由約348萬元起。

連同上述成交，參考高爾夫．御苑第7座過去12個月，暫錄8宗二手買賣，全部需要帳面損手，帳面蝕幅由25%至46%，當中最勁一宗原業主持貨6年帳面勁輸逾321萬元或46%。