龍床盤菁雋141呎納米樓　獲投資者FULL PAY210萬買入　上手蝕11萬

有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，錄得一宗二手蝕讓個案，一伙實用面積141平方呎的納米單位，新近獲投資者FULL PAY 209.6萬元買入，上手業主帳面蝕約11.7萬元。



祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門菁雋提供大量不足150平方呎的納米單位，由於「碼數」細，樓價「lump sum」亦較低，所以不乏上車一族及收租客追捧，屯門菁雋錄得一宗買賣成交個案，是次單位原業主於2019年以約221.3萬購入上址，轉手帳面蝕約11.7萬。

2019年買入價221.3萬

袁氏稱，上述所錄成交單位為高層30室，實用面積141平方呎，開放式間隔。新買家為內地客，主要鍾情該屋苑屬區內樓齡較新的物業之一，雖然是次單位無法睇樓，但業主有提供內籠參考照片，新買家視察周邊環境後，再計算其租金回報率，覺得有投資價值，遂便FULL PAY 209.6萬購入上址作投資之用，成交呎價為14,865元。

屯門菁雋有「龍床盤」之稱。