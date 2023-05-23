「龍床盤」菁雋133呎納米樓　外區客246萬承接　繳稅100元慳足99%

今年2月份財政預算案公布放寬稅階，購買入300萬元或以下的新買家，入市僅需支付從價印花稅100元，較放寬稅階前大幅慳稅最多約3.93萬元或99%。向來主打納米單位、有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，新近錄得一宗實用面積133平方呎的開放式戶易手個案，成交價僅約246.8萬元，新買家僅需繳付100元的稅款，成功慳稅3.7萬元。



美聯分行高級分區營業經理陸家民表示，屯門菁雋高層33室以246.8萬元易手，單位實用面積約133平方呎，屬開放式間隔，先前以250萬元放售。惟自港府放寬首置人士100元印花稅階梯，由樓價200萬元擴闊至300萬元後，區內睇樓客明顯增多，該單位終獲買家以246.8萬元承接，成交呎價約18,557元。

↓菁雋高層33室↓

新買家於區內工作 購入自用省上班所需車程

陸家民又表示，新買家為屯門區內工作的區外客，為減省班上班所需車程時間，加上有見300萬元以下印花稅階有所放寬，睇樓一日即決定議價後以246萬元購入上述單位作自住之用。至於原業主於2019年以222.2萬元買入單位，持貨近4年轉售，帳面獲利24.6萬元，或升值11%。

菁雋今年暫錄13宗二手買賣 5宗蝕讓

值得留意，受惠放寬印花稅階放寬，上述納米樓新買家僅需要支付100元作為稅款。若在放寬稅階之前，則需要支付樓價1.5%為稅款，涉及約3.7萬元。

翻查資料，計及上述最新易手個案，「龍床盤」屯門菁雋13宗成交個案，其中5宗需要蝕讓，蝕幅介乎1至13%，至於其餘8宗錄得帳面升值，升幅介乎2至31%。