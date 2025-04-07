日出康城MALIBU兩房730萬蝕沽　街坊睇中兩點入市「執平貨」自用

二手市場持續疲弱，市場以蝕讓個案為主。將軍澳日出康城MALIBU有兩房連儲物室單位以730萬元蝕沽，上手持貨7年帳面輸70萬元。新買家睇中單位可望開揚翠綠景及擁儲物室即決定入市自用。



街坊睇中單位景觀開揚

中原地產分行高級分區營業經理何俊傑表示，是次成交為將軍澳日出康城MALIBU 2B座低層B室，實用面積552平方呎，屬兩房連儲物室間隔，單位座向東北方，外望開揚翠綠山景。單位最初以738萬元叫價放盤，終減8萬元以730萬元沽出，呎價13,225元。

至於，新買家為同區換樓客，鍾情單位景觀開揚翠綠，而且擁儲物房，屬空間較大的兩房戶型，議價後感合理即決定入市自用。

將軍澳日出康城 MALIBU。

單位7年貶值8% 今年首季最勁二手輸兩成

據知，原業主於2018年3月以796.9萬元買入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓66.9萬元，單位期內貶值8%。

如連同是次成交計，參考MALIBU今年1月至今，至少錄13宗需帳面蝕讓成交個案，當中帳面蝕幅由8%至21%