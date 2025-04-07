納米樓失寵　元朗半新盤僅243萬沽創新低　較屋苑歷史低位再挫2成

半新盤樓價持續下跌，開放式戶型更備受打擊。元朗尚悅‧嶺一伙開放式單位，最新以243萬元沽出，呎價約12,462元，創屋苑歷史新低。原業主於6年前一手買入單位，帳面虧損近100萬元，單位貶值接近3成。



美聯物業區域經理翟安暉表示，該單位為尚悅‧嶺1座中層J室，實用面積約195平方呎，開放式間隔。單位早前以260萬元蝕讓價放售，近日獲新買家議價，最終再減至243萬元沽出，累減17萬元，折合呎價約12,462元。

圖片可見，單位裝修新淨，但空間較狹窄，客廳只能夠放置一張雙層床及書桌。

↓↓尚悅‧嶺1座中層J室↓↓

原業主於2019年以339.6萬元一手購入單位，持貨6年轉手，帳面損失約96.6萬元，單位期内貶值約28.4%。

造價創屋苑新低、較對上低位跌近2成

代理指，單位成交價創屋苑歷史新低。屋苑對上一宗低位成交於去年8月錄得，當時一伙實用面積約254平方呎的一房單位，以295萬元沽出，折合呎價約11,614元。即是次單位造價較屋苑低位再挫約18%。