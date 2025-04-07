納米樓失寵 元朗半新盤僅243萬沽創新低 較屋苑歷史低位再挫2成
撰文：李明珠
出版：更新：
半新盤樓價持續下跌，開放式戶型更備受打擊。元朗尚悅‧嶺一伙開放式單位，最新以243萬元沽出，呎價約12,462元，創屋苑歷史新低。原業主於6年前一手買入單位，帳面虧損近100萬元，單位貶值接近3成。
美聯物業區域經理翟安暉表示，該單位為尚悅‧嶺1座中層J室，實用面積約195平方呎，開放式間隔。單位早前以260萬元蝕讓價放售，近日獲新買家議價，最終再減至243萬元沽出，累減17萬元，折合呎價約12,462元。
圖片可見，單位裝修新淨，但空間較狹窄，客廳只能夠放置一張雙層床及書桌。
↓↓尚悅‧嶺1座中層J室↓↓
原業主於2019年以339.6萬元一手購入單位，持貨6年轉手，帳面損失約96.6萬元，單位期内貶值約28.4%。
造價創屋苑新低、較對上低位跌近2成
代理指，單位成交價創屋苑歷史新低。屋苑對上一宗低位成交於去年8月錄得，當時一伙實用面積約254平方呎的一房單位，以295萬元沽出，折合呎價約11,614元。即是次單位造價較屋苑低位再挫約18%。
天水圍居屋屏欣苑一房320萬沽 原業主持貨七年大賺120萬龍床盤菁雋141呎納米樓 獲投資者FULL PAY210萬買入 上手蝕11萬屯門愛琴海岸海景三房547萬蝕沽 12年帳面微蝕1%｜多圖投資客無睇樓 530萬買帝峯．皇殿開放式 業主15年都賺唔夠一成薄扶林銀主三房850萬沽 客廳設特色地台 呎價唔使9千貼近新界！高爾夫．御苑一房402萬沽 呎價險守萬元大關 帳面7年蒸發四成