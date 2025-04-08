西貢傲瀧四房撻訂　業主被殺訂652萬　發展商劈價38%重推

新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，最新再錄本月第2宗撻訂，一伙四房單位遭殺訂652萬元訂金。發展商同日將單位減價重推，定價大幅劈價近4成。



成交紀錄冊顯示，涉及的單位為第1座5樓A室，實用面積1,945平方呎，四房雙套間隔。單位原本於2020年8月以6,521.4萬元售出，呎價33,529元；惟最新已正式終止買賣合約，料買家已棄購，發展商殺訂10%，金額涉約652萬元。

另外，買家當時選用發展商提供的董事長1440付款辦法，成交期長達4年。

單位定價劈4成重推

其後發展商隨即修改價單，將單位減價重推。單位定價由8,933.5萬元減價至5,589.8萬元，累減3,343.7萬元或38%。單位落實於本周五以先到先得形式發售。