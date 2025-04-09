紀惠湯文亮1.94億沽遠金　呎價1.8萬低高峰7成　中國評級機構接貨

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，其所持的金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，在3月中以1.944億元沽出，成交呎價1.8萬元，呎價創該廈17年來新低，較高峰期同一大廈的呎價紀錄低7成。至於，新買家為中誠信集團相關人士。



據資料指，是次成交為金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，建築面積約10,800平方呎，在3月中以1.944億元沽出，呎價1.8萬元。

成交呎價僅約1.8萬

至於，新買家以公司名「VASTNESS INVESTMENT COMPANY LIMITED」入市，其董事姓名與中誠信集團創始人兼董事長毛振華（MAO, ZHENHUA），及內地信用評級機構中誠信國際董事長閆衍（YAN, YAN）同名，料為同一人。

資料顯示，中誠信集團業務佈局涵蓋非資本市場信用評級等、大健康、社會信用大數據等領域，具體業務包括信用評等、健保管理、醫療服務認證、會議會展及培訓、社會信用體系建設。

毛振華去年9月6000萬購中半山豪宅

事實上，毛振華本人亦在去年9月擲6,000萬元連車位買入一伙中半山御花園四房逾2,000平方呎豪宅，當時呎價近2.9萬元。

中誠信集團創始人兼董事長毛振華。

呎價創17年來新低 同廈中高層高峰期呎價6.1萬

值得留意的是，若以成交呎價計屬遠東金融中心17年來新低。另參考對上一宗同類高樓層成交為33樓，在2018年以6.6億元沽出，呎價逾6.1萬元，創當時全港新高紀錄。若以是次成交呎價計，7年間大跌約7成。

紀惠持貨19年轉手賺7900萬

據知，由湯文亮擔任行政總裁的紀惠集團，早於2006年以1.15億元購入，持貨至今19年，是次轉手獲利約7,900萬元，期內升值68.7%。

紀惠集團行政總裁湯文亮。(羅君豪攝)