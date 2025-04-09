別人看法只能參考　真相靠自己！逆市營商和投資之道(5)｜汪敦敬

繼續分享逆市營商和投資之道：

（9）天道酬勤！不磨練何來真功夫？

很多人都說「死做無用，最重要是思維和概念」，這些都是真理！但不是真理的全部！很多能耐是要靠磨練累積而成的，很多工作上遇到的折騰是培養人成長的過程！欠缺了這些經歷，就算你有方法、思維和概念都推不到去終點！假設你擁有一些物業／資產，當市道不好的時候，周圍也不乏落井下石叫你放棄的說法，你如何堅持立場不去人云亦云，完全在乎有沒有磨練的經歷！

（10）別人的經驗不可靠！自己體驗到的才是真理！

無論甚麼事情，別人的經歷只可作參考，自己的親身體驗才最可靠，現在這世代的問題是資訊太多，每一種說法都有充足的不同意見，而且有足夠的觀點去支持，但是真理往往只得一個，如何判斷資訊才是重點！最不可靠的資訊其實就是將別人的話當是自己的觀點一字不漏地轉述，這正是被洗腦的病態而不自知！每個人的體驗其實總有不同的地方，投資也好，世情也好，建議親身去體驗吧！

筆者已一連五篇分享《逆市營商和投資之道》，獲得不少正面的回響，希望有關觀點可以幫到大家正面去掌握機會！撰寫此文章的時候正值關稅戰進入高潮，這個局面是喜？是憂？其實最重要的是變，變就有機會，祝你好運！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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