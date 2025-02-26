風向已轉 「圍攻時段」結束　市場機制將逐步回復！｜汪敦敬

2025年2月21日香港股市單日升了900點，當天美國道指卻下跌逾700點！最近類似的表現反映市場在改變而且意義重大，現實上，就算日後再出現股價大跌也好，但近期的股市上升已經帶給很多愁著例如被銀行Call Loan的人士，有一個逃生門趁機出貨回籠資金的機會，在宏觀事實上，港股的表現反映到香港絕對是一個國際不可缺少的金融中心。



物極必反，美國始終用盡了自己的金融霸權，美元霸權的信徒也紛紛在投資上找地方避險，泡沫過低的中國及香港市場自然成為一個最佳的避險選擇了！

東升西降本來是大趨勢，西方資金湧來香港令港股升、美股跌，其實都是筆者多年前的預測，為何會遲了幾年才發生呢？這幾年香港的樓市和股市為何不跟市場因素去走？筆者個人認為是因為拜登上場之後推行西方聯盟圍堵中國，更迫俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，希望先去除俄羅斯再孤立中國！令歐洲盟友與中國曾立於對立邊緣！無疑亦阻遲了本來資金東移的大趨勢！筆者認為中國在這段西方的「圍攻時段」，明白資金不可能大舉來華，甚至要防止大幅流走！如果資金過多來港亦會有機會被一些金融或者保險工具調走到西方世界！於是中國在這段時間堅守市場，甚至整頓市場。

在整頓市場方面，筆者認為當時中央在數字上見到最大的調整板塊，應該是企業債與地方債，而衍生這些泡沫出來的平台一定程度是房地產項目！房地產項目的財閥是較容易和貪腐走在一起製造了地方債及企業債的泡沫！當時調整的行業也包括電商、工業和科研也作出革命，所以這幾年中國面對美國的各項狙擊，我們甚至面對認知戰上的傳媒洗腦，同時亦要面對國家大刀闊斧地調整市場！期間見到了眾生相，有人自怨自艾，有人因為利益而倒轉槍頭批評政府，更多人看風駛艃，既然在網上唱淡更能引人注目和流量，於是很多人投機站在對家處！

為免普羅大眾的財富消失！香港金管局似乎做了很多功夫，例如在美國加息風潮之中，在按揭息口上延後加息達4厘左右的息差，在這段時間裡，我們亦十分幸福在民生上是出現低通脹。另外，在聯繫匯率的優勢之下，很多銀行都以買美債產品去繳付定期存款的利息，令到香港普羅大眾在定期方面，是收獲遠高於通脹率的高息！

筆者本人的自處方式很簡單，只需要確定大形勢仍然是東升西降，和香港的金融中心地位能夠保持，只要以上兩點不變的話，我們是值得在任何困難下堅持的，我亦如常生活和繼續盡言責報道現況讓市民知道！

筆者忠於自己的信念，我必須要照顧個人的投資令其有更好的表現，以印證中國好！香港也好！地產長期仍然好！太多人唱悲情而踐踏地產，如果他們口中所說的筆者這個大好友生活得不如意，相信不多不少都會有人借用我來踐踏及衝擊已經置業的人士！這的而且確是筆者現實中要面對的挑戰，所以對我來說活得好比賺更多錢來得重要。

香港近幾年在資金不斷增加之下樓價下跌，數據證明了市場是反常的，在現實中甚至是出現了背道而馳的情況，我們要面對的根本徹頭徹尾是一場角力，就好像電影《哪吒2》裡面壓軸的一場決戰一樣！僵局直至DeepSeek橫空出世，這件事除了是突破了科技上的壟斷之外，亦突破了美國金融財技的為所欲為、更突破了香港甚至內地悲情洋溢的局面！

特朗普上場，改變了西方的「圍攻時段」，既然久攻不下，美國索性與中俄修好，進入「三國時代」。特朗普也索性吃掉盟友，這其實是歷史上的必然變化和定數，在這個時段是對美國最有利的決定！然而這個決定令到「五眼聯盟」的其他西方世界夢醒，於是乎一時之間西方資金趁機解放四方來朝到中國及香港，相信這只是一個開始！

本來很多人說香港金融中心已死，突然之間股市急升，執筆時香港股市多了七萬億元市值！單日成交金額達4000億元！這成交份額怎會不是一個大都會？其他城市包括新加坡又怎能代替香港！？香港股市的回旺為下一波中資在香港集資鋪好了路！

正如有傳媒對2月17日的民營企業座談會的報道標題「風向已變，關鍵在於執行」，各方資金重新來華，我們自然不需要擔心資金流走！我們面對的只是合理的資金互相對流而已！人們應該問自己一個問題：中港明天會更好嗎？如果你認為會的話，是時候脫離悲觀的陰霾了！

將來股市及地產都會反映盛世的中國實力！你還將思想停留在別人餵飼的資訊？是否太脫離現實？「我命由我不由天」，每個人都可以看回自己實際需要去作前路及投資的決定！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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