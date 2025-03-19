我命由己不由天　逆市營商和投資之道(2)｜汪敦敬

繼續分享逆市營商和投資之道：



第三點：人棄我便取，取對我合適的條件去度身訂造只屬於自己的優勢！

前文說到「市場永遠有人輸錢，但永遠有人贏錢！」但人云亦云令到大多數人都放棄了很多機會，而其中有部分這些機會其實是十分適合你獨特的「機會結構」！所以樓市淡靜的時候，一些租客會趁機買樓成為業主！

筆者經營的祥益地產在成長過程中，不少龍頭舖分行都是在靜市中搶佔！當我們享受到旺市景氣的時候，前進之餘不要去盡，留有實力，花無百日紅。當市場調整的時候，即是大多數人放棄機會的時候，就是選擇其中最合適強化你優勢組件的時候，正是市場上越戰越強的戰法！

第四點：接近正能量，遠離負能量！

筆者經營的祥益地產的管理學，將人分為三類型，分別為一型人（積極者）、二型人（搖擺者）及三型人（消極者）。我們要經營好生活中的氛圍，匯聚積極者成為我們周圍環境！並成為團隊的起動力！二型人見到好的氣氛會改變，他們會追隨着大隊！最後三型人會自動收斂！整個團隊就是這樣向前進步！

經營自己的氛圍，打造正面團隊（或朋友圈），成功指日可待！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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