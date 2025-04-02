風險機會永並存！怕輸不會贏！逆市營商和投資之道（4）｜汪敦敬

繼續分享逆市營商和投資之道：

（7）輸得起就不怕輸，最重要是不能錯過贏的時候！

投資是藝術，因為不存在沒風險的投資！

亦不存在必勝的投資！

只存在必輸的態度！

你掌握機會同時就要掌握風險！怕輸就不能夠贏！很多人都是敢贏不敢輸！即是買入的時候是希望贏，但見價格向下就盲目地賣出，根本沒有計算過逃避風險會否同時趕走了機會！

所謂「一膽、二力、三功夫」，敢贏亦敢輸就是「膽」，

「力」是指當你夠膽去投資的時候，在心態或財務上，有否耐力與韌力等到投資回報美果的時候！

有膽有耐力，「功夫」技巧才有發揮的意義！那甚麼是良好的機會？時代大機會其實每個人都能看到，不過通常是在事後才後悔沒有去掌握！當時為何判斷不到？因為大多數人都沒有獨立的投資概念，所以跟隨氣氛人云亦云！其實事過境遷之後每個人都會醒覺剛過去的就是機會！

問君以前不是經常說，再來一次沙士、股災就一定會入市嗎？這些機會永遠都會再出現，但大多數人又會繼續錯過！因為投資成功本身就是一門思想修養和藝術！

（8）市旺爭朝夕！市靜取春秋！

投資項目其實很多都是同時包含長短線的獲利因素，其實長線和短線很多時都是人的思想框架而已！現實中市道不好的時候，往往對長遠投資更加有利！樓市回復暢旺之後，賺快錢會容易，所謂貨如輪轉亦是賺快錢的時候！

道德經的所謂「上善若水」，李小龍的武術哲學對水是這樣演繹：「水無形無相，倒進杯子，它就是杯；倒進茶壺，它就是茶壺。」如果你的投資計劃本身是長短線俱備，樓價回落就不容易打擊到你！筆者個人投資全部都是長線收租，沒有短期賣出的計劃又如何有樓價下跌的損失呢？這幾年住宅樓價雖跌，但租金卻上升了不少！難道這不是收穫嗎？很多人見到樓價下跌就會幸災樂禍，但是他們根本不知道當事人用甚麼理念去掌握這個投資，而且又有多少人懂得所謂貴重投資品在整體投資組合上的意義呢？很多對樓市下跌幸災樂禍的言論其實都是「得啖笑」！

（待續）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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