「逆市營商和投資之道」　逆市倖存者夫子自道！｜汪敦敬

最近筆者在友會及扶輪社的邀請之下，以「逆市營商和投資之道」為題作演講的分享，大膽以「成功逃過一劫的商人」的身分與角度去分享逆境營商和投資的心得！筆者認為樓市和營商處境現在已經是復甦的初期，用逆市求存的心態仍然可以掌握到機會！我會分十點作出分享，由今篇開始在此專欄分五期左右詳細講解，今日先說頭兩點：



第一點：目標有沒有變質？

即是說當你遇到考驗的時候，在重新部署之前，首先要弄清楚奮鬥的平台和目標是否仍然適合你？有沒有轉變？要理性地分析，同時以理據及數據作支持！不要靠感覺！更加不要人云亦云！如果說大形勢令你的平台可能不適合你發展（投資項目或者經營的公司），不適合就要轉換平台！如果確認了仍繼續的話就不要自怨自艾！要勇往直前！不要因為大多數人不看好而改變主意！（除非有非常客觀的理據支持）否則畏首畏尾，很容易半途而廢！失去了本來已經掌握但也難得的機會！第一點雖然是概念，但卻是最多人失敗的原因！在你重整旗鼓之前，先給機會自己改變，令到決定繼續向前行的你，已無後顧之憂地奮鬥！

第二點：市場法則

當人心惶惶、市場迷惘的時候，到這關口周圍的人都是落井下石，或者有不少人是透過經營恐慌而得益！到了這個時候就要靠你的理智分析數據！思考市場法則是可以幫到你！大自然法則就是，月有陰晴圓缺！也如四季有春夏秋冬！夏天過去就要面對秋天和冬天！冬天過去春天就會回來！有甚麼值得害怕！？這個法則給到筆者信心安然渡過42年的風風雨雨！另一個很重要的法則就是：「市場永遠有人輸錢，但永遠有人贏錢！」樓價大跌，賣樓的業主可能是輸家！買樓的買家可能就是贏家！近年樓價雖下跌，市場卻充滿贏的部分，就是不賣樓將物業收租！有很多細樓收租回報率都是在3.8厘以上，高於普通按揭利息，更重要就是高於通脹！現實是任何人其實都有選擇！可以選贏的部分的路！

市道不好，自然要救市！在救市之下就難免會「減辣」（解除旺市時候的管控樓市措施），新買家可以在「減辣」後用更高槓桿去買樓，將省回的首期再做定期收高息（現時大銀行主流定存息約3厘），樓價跌的時候投資一樣可以自我風騷！樓價下跌並不可怕，可怕是有人心理上或者銀根上準備得不好，令到自己鎖了在一個不利的時空而已！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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