區内客無睇樓300萬買屯門豫豐花園　兩房呎價僅7576元　月收1萬租

細價單位持續受追捧。屯門豫豐花園新近錄得一宗「不睇樓」入市個案，一伙兩房單位以300萬元沽出，呎價7,576元。原業主於2011年購入單位，帳面獲利近150萬元離場，單位升值96%。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，上述單位為11座低層C室，實用面積396平方呎，兩房一廳。據悉，新買家為區内客，有明確目標，集中尋找300萬元的單位，前後睇了區内多個樓盤。雖然上述單位連租約，不設睇樓，但因新買家曾睇過同類型單位，加上原業主願意提供議價空間，買家有感單位性價比高，遂決定以300萬購入上址作投資收租之用，折合呎價為7,576元。

月租1萬元、享4厘租金回報

代理指，單位現時每月租金約1萬元，按最新成交價計算，租金回報率達4厘。

原業主於2011年以約156.8萬購入單位，持貨14年是次轉手帳面獲利約143.2萬元，單位期内升值95%。

屯門豫豐花園。