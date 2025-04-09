凶宅都有得炒！麗港城兩房480萬沽　炒家接銀主貨、1個月賣貴30萬

凶宅單位一向較市價有折讓，部分投資者低價承接後成功短炒獲利。藍田麗港城一伙兩房事故單位最新以480萬元轉手，呎價9,284元。據悉，原業主於上月初向銀主買入單位，1個月内帳面快速獲利30萬元，賺幅約7%。若連同稅務等使費計算，原業主仍可實賺逾13萬元走。



市場消息指，該單位為麗港城21座低層戶，實用面積517平方呎，屬兩房間隔。單位曾屬銀主盤，原業主於上月初承接單位後隨即叫價490萬元放盤，最新獲新買家議價以480萬元易手，折合呎價約9,284元。

事故單位淪銀主後、放盤3年才獲成交

區内代理透露，單位屬事故單位，2016年女事主於屋內廚房燒炭自殺。後來單位於2022年淪為銀主盤，放盤足足3年才獲原業主承接。代理亦指，由於該事故單位在區内人所共知，估計新買家應為區外客，或買入作收租之用。

持貨1個月炒貴30萬

原業主為投資者，於今年3月以450萬元向銀主買入單位，持貨僅1個月，帳面獲利30萬元，單位期内升值約7%。若連同稅務等使費計算，原業主仍可實賺逾13萬元走。

麗港城。（資料圖片）