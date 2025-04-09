元朗開放式村屋56萬「深圳價」推拍！半價蝕賣送天台　仲要近地鐵

銀主盤存量高企，部分銀主將單位低價推出拍賣場散貨。元朗八鄉一伙村屋頂層單位，最新開價56萬元推拍，呎價僅4,516元，更較市價低出近3成。



另據內地中介網站資料，截至今年4月份，目前深圳平均房價為每平方米5.66萬元，折合每呎大約5,266元，反映該推出拍賣的元朗村屋，較深圳房價更平。



忠誠拍賣行表示，上述單位為元朗八鄉石湖塘81B號2樓EA室，實用面積124平方呎，開放式間隔，連天台。單位屬銀主盤，圖片可見，單位附有簡約裝修，不過由於長期無人居住及打理，内籠佈滿灰塵及污漬。天台位置及整個村屋外觀亦較殘舊。

銀主最新開價56萬元推拍，折合呎價約4,516元。

↓↓石湖塘81B號 2字樓EA室↓↓

鄰近錦上路站、開價貶值51%

代理透露，單位屬首次作公開拍賣，由於開價吸引，且鄰近港鐵錦上路站，吸引許多單身客洽詢。另外，單位目前市價約80萬元，即最新開價較其低出24萬元或約3成。

資料顯示，原業主於2018年以115萬元買入單位，其後曾3次抵押單位向財務公司借貸，涉及金額至少190萬元，較當初買入價還要高出65%。最終因無法償還債務而遭銀主沒收，最新開價較7年前貶值約59萬元或51%。