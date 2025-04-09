新地西沙SIERRA SEA下周開價料不少於157伙　隨即對外開放示位

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（9日）公布最新部署。發展商表示，項目下周開價，首張價單將推出不少於157伙，開價後對外開放示位參觀。



新地雷霆：關稅戰對市場影響已有所緩和

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA今日再度公開2個示範單位予傳媒參觀，樓盤推售已步入直路。

關稅戰對市場影響已有所緩和，而本港居住需求強勁，租金已上升20多個月，預期下半年美國會減息，相信市場上「租轉買」情況將會更普遍，對樓市有利，估計第二季新盤交投將較第一季更加暢旺。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟

擬下周開價 首張價單不少於157伙

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA 將於下周開價，首張價單將推出不少於157伙，提供多種戶型選擇。將於下周開價後開放示範單位予公眾參觀。

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