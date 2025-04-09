新地西沙SIERRA SEA下周開價料不少於157伙 隨即對外開放示位
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（9日）公布最新部署。發展商表示，項目下周開價，首張價單將推出不少於157伙，開價後對外開放示位參觀。
新地雷霆：關稅戰對市場影響已有所緩和
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA今日再度公開2個示範單位予傳媒參觀，樓盤推售已步入直路。
關稅戰對市場影響已有所緩和，而本港居住需求強勁，租金已上升20多個月，預期下半年美國會減息，相信市場上「租轉買」情況將會更普遍，對樓市有利，估計第二季新盤交投將較第一季更加暢旺。
擬下周開價 首張價單不少於157伙
新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA 將於下周開價，首張價單將推出不少於157伙，提供多種戶型選擇。將於下周開價後開放示範單位予公眾參觀。
↓↓ Aqua Avenue第3座10樓B室↓↓
+1
↓↓Aqua Avenue第1座 10樓G↓↓
尖東「死場」連爆3宗蝕讓 首都廣場劏舖僅售22萬 貶值93.5%北角皇都累沽307伙 推全新16.8萬置業禮遇 黃竹坑滶晨第2季登場元朗開放式村屋56萬「深圳價」推拍！半價蝕賣送天台 仲要近地鐵錦上路柏瓏首宗租務 兩房月租1.8萬回報2.4厘 街坊爽快減租一千