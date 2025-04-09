屯門半新盤緹岸價崩 2伙開放式大蝕讓 樓價4年間跌剩一半都無！
撰文：李明珠
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半新盤納米樓再錄大額蝕讓。屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）最新連錄2宗蝕讓成交，蝕幅高達一半。其中一伙開放式單位以208萬元沽出，呎價9,123元，略高同類市價10%。不過原業主於4年前一手買入，帳面仍勁蝕245.1萬元離場，蝕幅高達54%。
市場消息透露，上述單位2期A座高層F室，實用面積228平方呎，屬開放式間隔。單位近日以208萬元易手，折合呎價9,123元。
一手買入四年慘蝕54%
資料顯示，屋苑於上月曾錄得2宗開放式戶二手成交，呎價由8,018至8,036元不等，即是次單位呎價較近期同類高出13.7%。
原業主於2021年以453萬元一手購入單位，持貨4年，帳面蝕讓245.1萬元離場，期內大幅貶值54%。
一房戶275萬蝕沽
另一宗成交為緹岸第1期1A座低層G室，實用面積321平方呎，屬一房間隔。原業主2019年以約553.1萬元購入單位，剛以275萬元易手，折合呎價8,567元。原業主持貨約6年，帳面蝕讓278.1萬元，期內貶值50%。
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