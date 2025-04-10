明賺實蝕!山頂傲璇OPUS頂層5.12億沽　十年微升0.47%、實輸2438萬

二手市場疲弱，惟豪宅市場仍有支持。山頂司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG）一伙頂層連天台戶，3月中旬獲公司客以5.12億元連兩個車位接貨，成交呎價高達9.4萬元。據知，原業主為前恒力商業主席兼控股股東陳長偉，持貨10年單位僅升值240萬元，如扣代理佣金及印花稅料輸2,438萬元離場。



據資料指，是次成交為傲璇頂層單位，實用面積5,444平方呎，連1,508平方呎天台，於3月中旬以5.12億元連兩個車位沽出，呎價94,048元。

至於，新買家以「HARBOUR SKY GROUP LIMITED」公司名入市，由於屬非本地註冊公司，實際買家身份不明。

太古地產（1972）發展的超級豪宅傲璇，位於司徒拔道53號，提供12伙。

業主為前恒力商業主席陳長偉

至於，買家為前恒力商業主席兼控股股東陳長偉（CHEN CHANG WEI），在2015年11月以5.096億元連兩個車位入市，創當時全港分層住宅售價新高，單位平均呎價93,608元，同時獲發展高提供4.25%從價印花稅現金優惠。

據知，陳長偉2013年向大連富商王健林旗下的萬達商業出售股份，恒力現稱萬達酒店發展（0169）。

傲璇前身為太古集團高層人員專用之大班屋，其後由有「建築界畢加索」之稱的法蘭克•蓋瑞（Frank Gehry）重建，為外型獨特的住宅大樓。

持貨10年單位升值0.47%

換言之，陳長偉持貨10年至今，是次轉手帳面獲利240萬元，單位期內僅升值0.47%。不過陳長偉2015年入市時，繳交稅款8.5%，即涉4,331.6萬元，不過當時獲發展商提供從價印花稅現金優惠4.25%，即約2,165.8萬元。

合計當時實際支出的印花稅約2,165.8萬元，連同今次賣出豪宅需繳付代理佣金1%，涉約512萬元，預計陳長偉實際至少輸2,438萬元離場。

陳紅天傲璇銀主盤4.2億沽

項目對上一宗成交為傲璇5樓單位銀主盤，原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有。單位由遠航集團創辦人桂四海於2023年9月以4.2億元買入，成交呎價約81,490元，較2023年5月份市場估值約6.8億元，大幅低約38%。

入盤僅有12戶 180度維港海景

傲璇前身為太古集團高層人員專用之大班屋，其後由太古地產夥拍著名建築師、有「建築界畢加索」之稱的法蘭克•蓋瑞（Frank Gehry）重建為外型獨特的住宅大樓，是其位於亞洲的首個亦是唯一的住宅項目。傲璇每戶都採用一梯一伙設計，私隱度高。

傲璇僅有12戶，其標誌性的螺旋狀結構，隨著大樓從地面上揚而流動，讓每戶享有獨一無二的環迴景觀，180度維港海景。圍繞每戶的多段露台，如郵輪的甲板，讓住戶可充分體驗360度全景視野。