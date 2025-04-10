麒豐資本2.5億蝕放赤柱舂磡角屋地　每呎地價3.3萬　料4年蝕8千萬

由莎莎太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，繼早前蝕讓價拆售觀塘新式工廈項目海傲後，最新再放售赤柱舂磡角道54號屋地，叫價2.5億元，每呎樓面地價約33,634元。據悉，基金於2021年起，先後以3.3億元統一收購地盤，即現叫價較4年前收購價帳面低約8,000萬元，期内貶值24%。



第一太平戴維斯投資部董事潘國能表示，上述物業為南區舂磡角道54號臨海獨立地段，物業地盤面積約9,910平方呎，最大可重建面積約7,433平方呎，可興建一座3層高的獨立別墅，地段坐擁舂磡灣全景，無遮擋環抱山海雙景。目前地盤已平整及將以交吉形式出售，叫價2.5億元，每呎樓面地價約33,634元。

麒豐資本4年前3.3億收購、料貶值8000萬

代理指，物業屬於區內較細銀碼的臨海獨立地段，加上地盤已平整，買家可無縫銜接開發週期，節省時間成本；相信在市場上有優勢及競爭力。

資料顯示，屋地由莎莎太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本所持有，其於2021年起將地盤先後進行收購，最終以合共3.3億元統一業權。按最新叫價計算，物業樓價較4年前收購價帳面低約出8,000萬元，期内貶值24%。